Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпидемиолог назвал главный симптом хантавируса

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ключевым симптомом хантавируса, на который надо обратить особое внимание, является затрудненное дыхание, заявил РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла ранее на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались.

«Первое, на что нужно обратить внимание — это затрудненное дыхание. Вирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, так как человеку становится трудно дышать», — рассказал Чиккоцци, говоря о главном симптоме хантавируса.

По его словам, специфического противовирусного лечения хантавируса пока не существует, поэтому в основном врачи применяют поддерживающую терапию.

«Если у человека появляются такие симптомы и ему становится плохо, главная задача — оказать ему помощь в дыхании», — добавил итальянский специалист.

Хантавирусы — род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.