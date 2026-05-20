Эпидемиолог назвал главный симптом хантавируса

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла ранее на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались.
«Первое, на что нужно обратить внимание — это затрудненное дыхание. Вирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, так как человеку становится трудно дышать», — рассказал Чиккоцци, говоря о главном симптоме хантавируса.
По его словам, специфического противовирусного лечения хантавируса пока не существует, поэтому в основном врачи применяют поддерживающую терапию.
«Если у человека появляются такие симптомы и ему становится плохо, главная задача — оказать ему помощь в дыхании», — добавил итальянский специалист.
Хантавирусы — род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.