3928 тысячи писем за два месяца отправили жители Хабаровского края на фронт

В Хабаровском крае набирает обороты акция «Письмо солдату»: за несколько месяцев жители региона отправили на передовую 3928 посланий. К акции подключились больше трёх тысяч молодых людей, а площадками стали 66 точек в 12 муниципальных образованиях — от школ до штабов #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одной из самых необычных площадок оказался региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участники писали тёплые строки бойцам в перерывах между строевой подготовкой, ориентированием на местности и сдачей нормативов по первой помощи. Для многих ребят это стало моментом, когда физическая усталость отступала перед искренним желанием поддержать тех, кто сейчас на передовой.
Герой Российской Федерации Иван Журов на встрече с участниками «Зарницы 2.0» рассказал, что сам хранит 18 конвертов от школьников младших классов из разных уголков страны. По его словам, такие письма — настоящий символ патриотизма, и многие бойцы считают, что получить весточку от ребёнка в День защитника Отечества ценнее, чем официальное поздравление от руководства.
«Также у многих моих сослуживцев есть дети, поэтому они относятся к письмам с особым трепетом», — поделился Иван Журов.
Акцию «Письмо солдату» запустили в марте 2026 года в рамках регионального проекта «День добрых дел», который идёт в связке с президентским нацпроектом «Молодёжь и дети» — за это время общее число написанных посланий уже перевалило за 10 тысяч. Реализацией акции занимается Ресурсный центр «Добро.рф» Хабаровского края, а подключаются к ней активисты «ЮНАРМИИ», «Волонтёров Победы» и Движения Первых. Простые конверты с детским почерком продолжают уходить на фронт — и там их ждут не меньше, чем посылки.