3928 тысячи писем за два месяца отправили жители Хабаровского края на фронт

Акцию «Письмо солдату» запустили в марте 2026 года в рамках регионального проекта «День добрых дел», который идёт в связке с президентским нацпроектом «Молодёжь и дети» — за это время общее число написанных посланий уже перевалило за 10 тысяч. Реализацией акции занимается Ресурсный центр «Добро.рф» Хабаровского края, а подключаются к ней активисты «ЮНАРМИИ», «Волонтёров Победы» и Движения Первых. Простые конверты с детским почерком продолжают уходить на фронт — и там их ждут не меньше, чем посылки.