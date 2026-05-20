В российских школах с начала года появится новый профиль: речь идет об изучении ИИ

«В пример приведу новый профиль “Искусственный интеллект”, который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета», — сказал министр.