В российских школах с начала года появится новый профиль: речь идет об изучении ИИ

С 1 сентября российские школьники на углубленных уроках информатики начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов для РИА Новости.
«В пример приведу новый профиль “Искусственный интеллект”, который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета», — сказал министр.
Минпросвещения России ранее добавило в федеральный перечень школьных учебников пособия «Введение в искусственный интеллект» для 5−6, 7−8 и 9 классов.
При этом доцент Денис Кустов считает, что риск цифрового слабоумия зависит от способа использования ИИ.
В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что из-за широкого распространения ИИ и готовых решений для учебных задач сейчас обсуждается целесообразность домашних заданий.