Рябков: Россия готова содействовать урегулированию конфликта Ирана и США

Россия готова оказать посильное содействие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, и это известно Ирану и США. Об этом рассказал в беседе с ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
При этом Москва не навязывается в качестве третьей стороны на переговорах Тегерана и Вашингтона.
«Мы никогда не навязывали и не собираемся навязывать свои услуги, но в случае соответствующего обращения протянем руку помощи», — подчеркнул дипломат.
По его словам, Россия приветствует попытки Ирана и Соединенных Штатов возобновить переговоры, так как остается приверженной поиску решений именно в политико-дипломатической плоскости. Отдельно Рябков отметил роль Пакистана в стабилизации ситуации и создании возможности для движения в направлении прочного мира.
Накануне о переговорах с Ираном высказался вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, переговоры Вашингтона с Тегераном находятся в хорошей точке, однако имеется и военный вариант. Глава Белого дома Дональд Трамп предпочитает мирное урегулирование, утверждает Вэнс.
Тегеран разработал свежие тактические меры на случай, если США вновь нанесут удар по республике. Эти действия станут ответом на возможную агрессию со стороны Вашингтона.