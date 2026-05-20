Эксперт Быстрова: единый учебник по физкультуре будет учить работе в команде

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Утверждение Минпросвещения России единой программы по физической культуре и начало разработки государственного учебника по физической культуре научат школьников не только укреплять здоровье, но и работать в команде. Об этом заявила ТАСС эксперт Минпросвещения, профессор кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена заслуженный тренер России по художественной гимнастике Инна Быстрова.