Эксперт Быстрова: единый учебник по физкультуре будет учить работе в команде

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Утверждение Минпросвещения России единой программы по физической культуре и начало разработки государственного учебника по физической культуре научат школьников не только укреплять здоровье, но и работать в команде. Об этом заявила ТАСС эксперт Минпросвещения, профессор кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена заслуженный тренер России по художественной гимнастике Инна Быстрова.
«Программа направлена не только на укрепление физического здоровья, но и на формирование характера, умения работать в команде, ответственного отношения к себе и окружающим. Такой подход задает высокие стандарты для всей системы физического воспитания», — сказала Быстрова.
Она отметила, что современные дети много времени проводят с гаджетами, поэтому нужен профессиональный и единый подход к физическому воспитанию, а также новые методы и средства, которые заинтересуют школьников.