В Хабаровске за сутки потушили 46 пожаров и ликвидировали крупное ДТП

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе села Ильинка Хабаровского района. Около 10 часов утра 19 мая на перекрёстке столкнулись микрогрузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус 102-го маршрута. Спасатели МЧС России помогли пострадавшим покинуть транспортные средства, а прибывший расчёт 8-й пожарной части смыл топливо и разлитые жидкости с дорожного полотна. По предварительным данным, в автобусе, где ехали около 10 пассажиров, пострадавших нет. Три человека, находившиеся в грузовике и универсале, бригадами скорой помощи доставлены в медицинские учреждения. Все обстоятельства устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Всего за сутки на дорогах края зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, погибших нет.