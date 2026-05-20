В Хабаровске за сутки потушили 46 пожаров и ликвидировали крупное ДТП

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, но пожарные и спасатели работали в усиленном режиме. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в населённых пунктах зарегистрировано 46 техногенных пожаров. Шесть из них случились в жилом секторе. Для ликвидации возгораний привлекалось 644 человека и 184 единицы техники. Кроме того, за сутки зафиксировано 58 термических аномалий.
Один из пожаров произошёл на улице Георгиевской в Хабаровске. Прибывшие расчёты установили, что горит мусор, складированный рядом с производственным ангаром из сэндвич-панелей. Огнеборцы проверили внутренние помещения сооружения. В течение 20 минут, в 17:35, пожар локализовали, а спустя ещё 10 минут ликвидировали открытое горение. В 18:22 пожар полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. На месте работали 22 специалиста и 7 единиц техники.
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе села Ильинка Хабаровского района. Около 10 часов утра 19 мая на перекрёстке столкнулись микрогрузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус 102-го маршрута. Спасатели МЧС России помогли пострадавшим покинуть транспортные средства, а прибывший расчёт 8-й пожарной части смыл топливо и разлитые жидкости с дорожного полотна. По предварительным данным, в автобусе, где ехали около 10 пассажиров, пострадавших нет. Три человека, находившиеся в грузовике и универсале, бригадами скорой помощи доставлены в медицинские учреждения. Все обстоятельства устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Всего за сутки на дорогах края зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, погибших нет.
На реках региона преобладает повышенная водность. Подтоплена пойма рек Бурея, Мая, Катэн, Хор, Амгунь на глубину 0,1−1,5 метра, а также пойма Амура у села Богородское. У Хабаровска уровень воды около нормы, в ближайшие двое суток ожидается спад на 10−15 сантиметров. Радиационный фон в пределах естественных значений.
