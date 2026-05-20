Парень, пропавший в Хабаровске два месяца назад, найден мёртвым

В Хабаровске найден погибшим 21-летний Артём Зорин, который числился в пропавших без вести почти два месяца. Об этом в своих соцсетях сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».
Артём исчез 26 марта 2026 года в районе улицы Фрунзе. Поиски долгое время не давали никаких результатов, парень не выходил на связь и не появлялся у родных и знакомых. Сегодня, 20 мая, стало известно, что его обнаружили без признаков жизни.
«Отряд выражает соболезнования родным и близким», — написал «Лига Спас».
Тело Артёма будет передано правоохранительным органам. Точные обстоятельства смерти хабаровчанина не раскрываются.