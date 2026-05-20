Эксперт Кутарова рассказала, как выгодно уволиться

По словам доцента кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии, стоит выбирать месяцы, в которых больше всего рабочих дней.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Чтобы выгодно уволиться с работы, стоит выбирать месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«Если же говорить об экономически выгодной ситуации для работника, то стоит выбирать месяцы, в которых больше всего рабочих дней, и избегать увольнения после продолжительных новогодних либо майских праздников, так как это может отрицательно сказаться на размере компенсации за неиспользованный отпуск», — сказала она.

Эксперт также добавила: если в компании установлены выплаты премий, бонусов или 13-й зарплаты, то стоит дождаться их получения. И уже после этого реализовать свое право на расторжение трудового договора.