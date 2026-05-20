Биологов и математиков начнут готовить в Хабаровском крае с детского сада

На эти цели правительство выделило грант в 500 тысяч рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В двух детсада Хабаровского края с малых лет начнут готовить будущих математиков и биологов. На программы раннего развития математического и естественно-научного образования детей выделен гран — 500 тысяч рублей. Автором идеи стал глава региона Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Грантовая поддержка дает дошкольным учреждениям возможность приобрести современное оборудование и цифровые инструменты для обучения, создать условия для ранней профориентации и формирования исследовательских навыков у детей.

На конкурс поступило 18 заявок. Победителями стали детский сад № 1 села Некрасовка Хабаровского района с проектом развития естественно-научного образования детей и детский сад № 7 поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района, где намерены воспитывать будущих математиков.

Так, в детском саду села Некрасовка малыши вместе с воспитателями сажают деревья, наблюдают за природой, проводят первые опыты. Здесь уверены, что такие занятия формируют у детей любознательность, ответственность и любовь к природе.

А поддержка со стороны региональных властей помогает создавать современные условия для развития будущих поколений ученых и инженеров.

— На выигранные средства мы планируем приобрести наборы для гидропоники, детскую метеостанцию и микроскоп, чтобы ребята могли на практике изучать основы биологии, наблюдать за погодой и знакомиться с микромиром, — отметила заведующая детским садом Наталья Палушина.

Нынешний год Министерство просвещения России объявило Годом дошкольного образования. В Хабаровском крае такое образование получают 62 тысяч детей в 431 образовательной организации.