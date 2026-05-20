Зампосла Британии в США уволили из-за утечки секретных данных: подробности

Заместитель посла Британии в США Джеймс Роско отстранен от должности. Об этом сообщает газета Times.
«Джеймс Роско отстранен от должности заместителя главы миссии британского посольства в Вашингтоне», — говорится в сообщении.
Согласно информации издания, персоналу посольства объявили об этом решении, не приведя никаких объяснений.
Издание уточняет, что у следствия есть вопросы к дипломату по делу об утечке секретных обсуждений с заседания Совета нацбезопасности. Times пишет, что в материалах была стенограмма слов британских министров о военном конфликте вокруг Ирана.
Тем временем не утихают споры об уходе с поста британского премьер-министра Кира Стармера. По его словам, он не намерен покидать должность, а наоборот, хочет выдвигаться на следующие выборы в Британии.
Однако министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг покинул свой пост, потому что перестал доверять Стармеру.