Врач назвала самые опасные часы для прогулок в жару

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Самое опасное время для прогулок под палящим солнцем — с одиннадцати утра до пяти вечера, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
«Пребывание под открытым солнцем лучше свести к минимуму, особенно в самое опасное время — с одиннадцати утра до пяти вечера. Относительно безопасными для прогулок считаются часы до девяти утра и после восьми вечера», — рассказала Косенкова.
Врач отметила, что даже в безопасные часы рекомендуется держаться в тени, носить головной убор и одежду из светлых натуральных тканей, пить воду.
По данным синоптиков, среда и четверг в Москве станут самыми жаркими днями на неделе, когда температура воздуха может достигнуть плюс 32 градусов. Такие показатели можно отнести к категории очень высоких температур, это на 8−10 градусов выше нормы для этого времени года.