Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись

Режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально завершили брак после семи лет совместной жизни. Соответствующее решение мирового суда Даниловского района Москвы зафиксировано в базе столичных судебных органов.
Заседание по делу прошло 19 мая, при этом инициатором расторжения брака выступила Андреева. В документах отмечается, что в период супружества она использовала двойную фамилию. Сама пара не комментировала детали процесса.
Отношения Бондарчука и Андреевой начались в 2015 году и сразу привлекли широкое внимание общественности. Спустя несколько лет они оформили брак, а в 2021 году у пары родился сын. Ранее режиссёр состоял в длительном браке со Светланой Бондарчук.
