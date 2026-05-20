Хабаровский край получит 3 тысячи доз противоклещевого иммуноглобулина

Жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре пожаловались на дефицит противоклещевого иммуноглобулина в травмпунктах и аптеках, в поликлиниках не хватает вакцины от клещевого энцефалита. До конца месяца в регион поступит 3 тысячи доз иммуноглобулина, сообщил глава региона Дмитрий Демешин в Telegram-канале (18+).
«До конца месяца в Хабаровский край поступит 3000 доз иммуноглобулина, которые доставят во все районы региона», — написал губернатор.
Дмитрий Демешин поручил министерству здравоохранения наладить максимально прозрачное информирование — чтобы каждый житель точно знал: куда идти, где получить нужный укол, если укусил клещ. К кому обратиться за помощью.
«Это недопустимо, особенно в разгар активности клещей и в нашем эндемичном по энцефалиту регионе. Промедление при укусе клеща — это риск тяжелых последствий для здоровья и даже угроза жизни. Спасибо всем, кто не молчит, кто сообщает о таких сбоях в работе ведомств. Вместе мы наведём порядок. Ни один человек в нашем крае не должен оставаться без защиты», — добавил глава региона.
Напомним, накануне в правительстве Хабаровского края обсудили доступность лекарственных препаратов и обеспечение ими льготных категорий граждан. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул: задача власти — гарантировать каждому жителю, независимо от места проживания, качественную медицинскую и лекарственную помощь. Жители малых населённых пунктов, особенно в отдаленных районах, из-за отсутствия аптек или нужных препаратов вынуждены ездить за лекарствами в районные центры.
Губернатор отметил, что в мае этого года Президент Владимир Путин подписал закон о передвижных аптечных пунктах. Губернатор подчеркнул, что это важнейший шаг для повышения доступности лекарств для отдаленных районов, и необходимо развивать сеть таких пунктов в крае. Также он поручил запустить в пилотном режиме доставку лекарств в отдалённые населённые пункты дронами.