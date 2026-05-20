Эпидемиолог Чиккоцци назвал главный симптом хантавируса

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил о том, что угроза новой пандемии является реальной. Вирусы обладают способностью к мутациям и обмену генами, и когда появится новый, неизвестный вариант, способный вызвать глобальную вспышку, предсказать это невозможно.