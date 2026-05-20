Эпидемиолог Чиккоцци назвал главный симптом хантавируса

Главным симптомом хантавируса, на который нужно обратить особое внимание, является затрудненное дыхание. Об этом сообщил руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.

— Первое, на что надо обратить внимание — затрудненное дыхание. Хантавирус поражает всю сердечно-легочную систему: сердце испытывает нагрузку, потому что человеку становится трудно дышать, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что специфического противовирусного лечения хантавируса пока не существует, поэтому врачи применяют поддерживающую терапию.

— Если у человека появляются данные симптомы и ему становится плохо, главная задача — оказать ему помощь в дыхании, — подчеркнул Чиккоцци в беседе с агентством.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил о том, что угроза новой пандемии является реальной. Вирусы обладают способностью к мутациям и обмену генами, и когда появится новый, неизвестный вариант, способный вызвать глобальную вспышку, предсказать это невозможно.