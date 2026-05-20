В Красноярске среда станет самым погожим днем на этой неделе

В Красноярске 20 мая установится самая высокая температура воздуха на этой неделе. Да и в целом в этот день погода выдастся комфортной, но затем начнет портиться.
В среду воздух прогреется до +19, +21 °C, будет преимущественно ясно и без осадков, ветер — западный 7−12 м/с.
В четверг ночью ожидается +8, +10 °C, днем — до +18 °C, но в прогнозе облачность, небольшой дождь, порывистый ветер и очень низкое атмосферное давление — до 733 мм рт.
А в пятницу и на выходных будет прохладно: по ночам — от 0 до +3 °C, в дневные часы — от +7 до +11 °C. Погода будет пасмурной — некоторые синоптики помимо дождя не исключают еще и слабый снег.
Согласно предварительным данным, в последнюю неделю весны в Красноярске должно установиться 20-градусное тепло.
