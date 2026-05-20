В Хабаровском крае водитель самосвала погиб от удара током

В Хабаровском крае, вблизи микрорайона Солнечный город села Мирное, 20 мая 2026 года произошло происшествие со смертельным исходом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 09:08 на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о том, что водитель самосвала при подъёме кузова задел высоковольтный кабель на линии электропередачи. По предварительным данным, в результате удара током мужчина скончался на месте. Также произошло загорание покрышек автомобиля. На место незамедлительно прибыли аварийные бригады энергослужбы, скорой помощи и два пожарных расчёта МЧС России.
Сейчас специалисты ожидают завершения работ по обесточиванию транспортного средства. После этого огнеборцы проведут проливку места возгорания. Движение на данном участке не перекрывалось, угрозы для жилых домов и населения нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности при работе вблизи линий электропередачи.
