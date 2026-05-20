Число авиарейсов по Приморью увеличили на фоне летнего спроса

Как сообщает пресс-служба «Авроры», дополнительные полеты запланированы по направлениям:
— Владивосток — Преображение в период с 12 июля по 23 августа по воскресеньям;
— Владивосток — Кавалерово: 15 июня, 24 и 31 августа;
— Владивосток — Дальнегорск: 10 июня и 26 августа;
— Владивосток — Терней: 24 июня, 8 и 22 июля, 5 и 19 августа.
Перевозки на этих маршрутах будут выполняться воздушными судами DHC-6, предназначенными для эксплуатации на региональных линиях и посадок на аэродромах с ограниченной инфраструктурой.
В авиакомпании отмечают, что расширение летнего расписания направлено на обеспечение стабильной транспортной связности между муниципалитетами Приморского края в летний период.