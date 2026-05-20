Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число авиарейсов по Приморью увеличили на фоне летнего спроса

В связи с традиционным ростом пассажирского спроса в период летних школьных каникул авиакомпания «Аврора» вводит дополнительные рейсы на социально значимых маршрутах внутри Приморского края, усиливая транспортную доступность удаленных территорий.

Источник: Hanson Lu/CC0

Как сообщает пресс-служба «Авроры», дополнительные полеты запланированы по направлениям:

— Владивосток — Преображение в период с 12 июля по 23 августа по воскресеньям;

— Владивосток — Кавалерово: 15 июня, 24 и 31 августа;

— Владивосток — Дальнегорск: 10 июня и 26 августа;

— Владивосток — Терней: 24 июня, 8 и 22 июля, 5 и 19 августа.

Перевозки на этих маршрутах будут выполняться воздушными судами DHC-6, предназначенными для эксплуатации на региональных линиях и посадок на аэродромах с ограниченной инфраструктурой.

В авиакомпании отмечают, что расширение летнего расписания направлено на обеспечение стабильной транспортной связности между муниципалитетами Приморского края в летний период.