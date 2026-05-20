В Приморье определен список округов с повышенным риском ДТП

На карте — девять муниципалитетов края, где вероятность ДТП и тяжесть последствий остаются наиболее высокими. Над снижением аварийности будут работать краевое министерство транспорта совместно с муниципалитетами и ГАИ.
Так, лидером по уровню риска стал Владивосток, далее следуют Уссурийский городской округ и Надеждинский муниципальный округ, Артемовский и Находкинский городские округа. И еще ряд территорий, включая Арсеньевский, Спасский, Лесозаводский и Большекаменский округа. Отдельно рассмотрена ситуация на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в Лесозаводском, Находкинском и Уссурийском городских округах. Эти зоны признаны требующими первоочередного вмешательства из-за устойчивого характера аварийности.
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края поручено вести ежемесячный контроль динамики. Муниципалитетам совместно с подразделениями Госавтоинспекции предписано представить конкретные предложения по снижению аварийности на проблемных участках.
Комплекс мероприятий по ликвидации аварийно-опасных зон должен быть завершен до 15 сентября, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Таким образом, регион переходит к жесткому графику устранения очагов ДТП с персонализированной ответственностью муниципалитетов и ответственных ведомств.
«От этих мер зависит жизнь и безопасность наших жителей. И важно выполнить те мероприятия, которые определены вместе с ГИБДД, сроки исполнения будем контролировать», — сказал заместитель Председателя Правительства Приморского края Кирилл Хижинский.