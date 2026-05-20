Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье определен список округов с повышенным риском ДТП

В Приморье зафиксированы территории с повышенным транспортным риском, где в 2026 году сосредоточат основные усилия по снижению аварийности.

Источник: КазТАГ

На карте — девять муниципалитетов края, где вероятность ДТП и тяжесть последствий остаются наиболее высокими. Над снижением аварийности будут работать краевое министерство транспорта совместно с муниципалитетами и ГАИ.

Так, лидером по уровню риска стал Владивосток, далее следуют Уссурийский городской округ и Надеждинский муниципальный округ, Артемовский и Находкинский городские округа. И еще ряд территорий, включая Арсеньевский, Спасский, Лесозаводский и Большекаменский округа. Отдельно рассмотрена ситуация на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в Лесозаводском, Находкинском и Уссурийском городских округах. Эти зоны признаны требующими первоочередного вмешательства из-за устойчивого характера аварийности.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края поручено вести ежемесячный контроль динамики. Муниципалитетам совместно с подразделениями Госавтоинспекции предписано представить конкретные предложения по снижению аварийности на проблемных участках.

Комплекс мероприятий по ликвидации аварийно-опасных зон должен быть завершен до 15 сентября, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Таким образом, регион переходит к жесткому графику устранения очагов ДТП с персонализированной ответственностью муниципалитетов и ответственных ведомств.

«От этих мер зависит жизнь и безопасность наших жителей. И важно выполнить те мероприятия, которые определены вместе с ГИБДД, сроки исполнения будем контролировать», — сказал заместитель Председателя Правительства Приморского края Кирилл Хижинский.