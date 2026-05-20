«Доходный дом Киселевой» продают в Хабаровске за 85 млн рублей

В Хабаровске на популярной платформе разместили объявление о продаже объекта культурного наследия. На этот раз нового владельца ищет «Доходный дом Киселевой» на Шеронова, который возвели в 1902 году. Нынешний владелец оценил недвижимость в 85 миллионов рублей, при этом об истории памятника архитектуры не сказано вовсе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Предлагаю к продаже помещение, расположенное в исторической части города, имеющее свой неповторимый стиль, в котором сочетаются исторический внешний вид и современные технологии. Общая площадь 274 квадратных метра, проведены все центральные коммуникации. Здание сдано в долгосрочную аренду, соответственно потенциальный покупатель может рассчитывать на хороший доход, — указывает в объявлении владелец.
Несмотря на неоднократное упоминание «историчности» внешнего облика города, о самом доходном доме и его культурной ценности — ни слова. Хотя участок еще в 1899 году перешел во владение госпожи Киселевой, вдовы купца 2-й гильдии.
— К началу 1902 года на участке были выстроены двухэтажный каменный доходный дом, одноэтажный деревянный дом, где проживала вдова с детьми, а также каретник, конюшня и погреб, — сказано в материалах Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и архитектуры.
Каменный дом Киселева сдавала в аренду. В начале XX века в здании расположились Управление третьего акцизного округа и квартиры для его служащих.
Во времена Дальневосточной республики и в советские годы назначение объекта постоянно менялось, его арендовали различные учреждения: уголовный розыск, Некрасовский волостной исполнительный комитет, общество «Добролет», трест общественного питания, нотариальная контора, Управление государственной фельдъегерской службы.
В частную собственность объект перешел лишь в 2006 году. Напомним, что деревянное здание доходного дома, где проживала Киселева с детьми, в 2024 году планировали восстановить после пожара, который повредил значительную часть объекта. Победителем аукциона на проведение работ стала местная компания «Владтрек», однако до конца дело не дошло — работы заморозили.