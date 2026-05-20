«Доходный дом Киселевой» продают в Хабаровске за 85 млн рублей

В Хабаровске на популярной платформе разместили объявление о продаже объекта культурного наследия. На этот раз нового владельца ищет «Доходный дом Киселевой» на Шеронова, который возвели в 1902 году. Нынешний владелец оценил недвижимость в 85 миллионов рублей, при этом об истории памятника архитектуры не сказано вовсе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».