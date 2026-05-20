На территории Хабаровского края сохраняется высокий класс пожарной опасности

По данным специалистов Дальневосточного УГМС в городском округе Комсомольск-на-Амуре, Солнечном, Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, Комсомольском, П. Осипенко районах сохраняется IV (высокий) класс пожарной опасности в лесах. В ближайшее время осадков в этих районах не предвидится, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Хабаровскому краю.
«По данным информационных ресурсов до 22 мая 2026 года существенных осадков, которые могут повлиять на снижение класса пожарной опасности, не прогнозируется», — говорится в сообщении.
В связи с этим возрастает риск возникновения ландшафтных пожаров, загораний сухой травы и распространение огня на большие площади.
Жителям края необходимо быть крайне осторожными и отказаться от использования открытого огня. Важно соблюдать требования особого противопожарного режима во время нахождения в природной среде на отдыхе или при сборе дикоросов, на рыбалке и охоте, в лесу, на дачных и приусадебных участках.
Сотрудники МЧС напоминают, что запрещено разводить открытый огонь, проводить любые огневые работы, сжигать мусор и сухую растительность, разжигать мангалы и печи для приготовления пищи. Опасно использовать и отставлять легковоспламеняющиеся вещества, стекло на открытой местности. Также дачникам, владельцам частных домов, земельных участков следует привести свои территории в пожаробезопасное состояние, убрать весь горючий мусор и сухую траву. Также необходимо иметь на территории каждого подворья, дачного участка запас воды, песка и других средств первичного пожаротушения. Эти простые предупредительные меры позволят защитить дом и постройки от возгораний, не допустить переход огня с соседних участков.
Аналогичные меры пожарной безопасности относятся и к собственникам земель различного назначения, предприятиям, некоммерческим садовым товариществам, органам местного самоуправления. Необходимо проводить регулярную уборку территорий от сухой растительности, проводить покосы травы, содержать в нормативном состоянии минерализованные полосы, обеспечить наличие пожарных водоемов и подъездов к ним, работоспособность систем оповещения.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан, должностных лиц и организаций.
Как сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, по состоянию на 08:00 20 мая 2026 года на территории края зарегистрировано 11 пожаров на общей площади 8522,2 га, в том числе: действующие: 10 (7222 га), один пожар (1300,2 га) локализован.