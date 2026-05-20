На территории Хабаровского края сохраняется высокий класс пожарной опасности

Сотрудники МЧС напоминают, что запрещено разводить открытый огонь, проводить любые огневые работы, сжигать мусор и сухую растительность, разжигать мангалы и печи для приготовления пищи. Опасно использовать и отставлять легковоспламеняющиеся вещества, стекло на открытой местности. Также дачникам, владельцам частных домов, земельных участков следует привести свои территории в пожаробезопасное состояние, убрать весь горючий мусор и сухую траву. Также необходимо иметь на территории каждого подворья, дачного участка запас воды, песка и других средств первичного пожаротушения. Эти простые предупредительные меры позволят защитить дом и постройки от возгораний, не допустить переход огня с соседних участков.