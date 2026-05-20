Роскосмос рассказал, за что будет отвечать ИИ на Российской орбитальной станции

По его словам, искусственный интеллект для национальной орбитальной станции будет базироваться на разработках отечественных компаний. «Основной разработчик у нас сейчас, конечно, — это Сбербанк. В России такого раньше никто не делал, в принципе и в мире такой опыт не сильно применяется. Поэтому все современные российские разработчики могут и должны в общем-то с нами сотрудничать для того, чтобы мы могли развивать эту технологию», — подчеркнул он.