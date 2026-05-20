В Омской области накопительные пенсии вырастут на 17,3% с 1 августа

Накопительные пенсии россиян вырастут с 1 августа. Повышение затронет около 136 тысяч человек.

Источник: Om1 Омск

С 1 августа Социальный фонд России проведёт перерасчёт накопительных пенсий. Их размер увеличится на 17,3%.

Как сообщили в фонде, такой коэффициент определён по итогам инвестирования пенсионных накоплений. В прошлом году доходность более чем в три раза превысила уровень инфляции, которая составила 5,6%.

Перерасчёт проведут без заявлений со стороны получателей. Повышение затронет около 136 тысяч россиян, которые уже получают накопительную пенсию.

Также увеличатся срочные пенсионные выплаты. Они положены участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, а также тем, кто направил материнский капитал на пенсионные накопления или формировал их добровольно вне программы софинансирования.

Для этой категории выплаты вырастут на 19,3%. Повышение коснётся 37,3 тысячи человек.

Общий объём выплат составит 8,5 млрд рублей. Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тысячи рублей, а средний размер срочной пенсионной выплаты — 3 тысячи рублей.