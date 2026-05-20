Трамп встал на защиту Си Цзиньпина после якобы его слов об Украине: «Он такого не говорил»

Дональд Трамп опроверг публикацию Financial Times, в которой приводились слова китайского лидера Си Цзиньпина о России и Украине. Трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.
«Нет, он никогда такого не говорил», — категорически высказался президент США.
Накануне Financial Times писала: Си Цзиньпин якобы считает, что Москва может пожалеть о начале спецоперации на Украине. Подобное заявление китайский лидер якобы сделал в ходе переговоров с Трампом.
15 мая завершился визит Трампа в Китай. По сообщениям западных СМИ, в отношениях двух стран не случилось кардинального потепления.
Тем временем в Китай с официальным визитом прилетел российский президент Владимир Путин. В среду, 20 мая, Си Цзиньпин встретит Путина на главной площади Пекина Тяньамэнь. Стороны пофланируют подписать более 40 документов.