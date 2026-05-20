В Прибалтике ищут дроны ВСУ: главная новость СВО 20 мая

В Службе внешней разведки России раскрыли планы Киева наносить удары беспилотниками по тыловым регионам РФ с территории Латвии. По данным СВР, военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ уже прибыли на латвийские военные базы «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».
Комментируя главную новость СВО от 20 мая, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru объяснил, чем грозит такая эскалация и каким будет ответ России.
«Аэродромная сеть в прибалтийских государствах развита хорошо. Эти авиабазы могут использовать для беспилотников большого класса дальнего полёта или среднего класса оперативно-тактического назначения для ударов по российским территориям. Это значит, что Ленинградская, Псковская, Тверская, не исключено, что Смоленская области будут под ударом находиться. Из Эстонии могут и до Архангельска достать», — отметил собеседник издания.
Попов подчеркнул, что такой сценарий несет колоссальные риски.
«Если Латвия пойдет на предоставление площадок для атаки Украине, мы получим очень большую головную боль. Думаю, это может быть прелюдией к Третьей мировой войне, поскольку территорию предоставляют государства, которые не являются участниками боевых действий. Если с их территории по нам будут налёты осуществляться, то военные объекты на этих территориях опосредованно станут для нас целью», — отметил генерал.
Генерал пояснил, что Россия сначала применит дипломатические меры, а затем перейдет к точечным ударам.
«Если такое произойдёт, то, в первую очередь, последует дипломатическое предупреждение этим государствам и ЕС. Если этого будет недостаточно, то будут нанесены точечные удары по объектам, о которых будет точно известно, что они работают против нас. Это начало Третьей мировой войны», — заявил он.
Попов перечислил вооружение, которое может быть задействовано для ответа.
«У нас есть чем ответить. Есть беспилотники, крылатые ракеты, “Искандер”, авиация, которая может работать, сбрасывая планирующие бомбы. При этом использование воздушного пространства сопредельного государства не нарушается, а планирующая бомба преодолевает расстояние 20−30 километров. У нас есть крылатые ракеты большой дальности, дальняя стратегическая авиация может работать за 100−200 километров до государственной границы. Можем отработать с кораблей с Балтийского моря», — сказал Попов.
Военный эксперт подчеркнул, что удары дронов ВСУ с территории Латвии станут продуманной провокацией.
«Это будет провокация, чтобы потом натовские государства имели право ответить нам. То есть нас втянут в глобальные боевые действия, в глобальную войну», — резюмировал он.
Как стало известно, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина. Дипломатам вручили ноту протеста из-за заявления СВР о прибытии в страну военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ. В латвийском внешнеполитическом ведомстве указали, что Латвия не давала согласия на использование своей территории в интересах Украины.