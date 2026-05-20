Два новых комплекса фиксации нарушений ПДД заработают через неделю во Владивостоке

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, камеры на Маковского, 73 будут фиксировать несоблюдение скоростного режима 60 км/ч, комплекс на улице Маковского, 53 настроен на ограничение скорости по полосам 30/60/60 км/ч, движение без включенных фар или дневных ходовых огней, использование телефона за рулем, непристегнутые ремни безопасности и движение по полосам.