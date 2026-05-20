Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два новых комплекса фиксации нарушений ПДД заработают через неделю во Владивостоке

С 26 мая во Владивостоке вводятся в эксплуатацию два новых комплекса камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Источник: НИА Владивосток

Они установлены на улице Маковского, 73, в районе поворота к станции Санаторной, и на ул. Маковского, 53, в районе развязки низководного моста Седанка — Де-Фриз.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, камеры на Маковского, 73 будут фиксировать несоблюдение скоростного режима 60 км/ч, комплекс на улице Маковского, 53 настроен на ограничение скорости по полосам 30/60/60 км/ч, движение без включенных фар или дневных ходовых огней, использование телефона за рулем, непристегнутые ремни безопасности и движение по полосам.

Водителей призывают быть предельно внимательными за рулем, соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

В Центре организации дорожного движения напомнили, что во Владивостоке продолжают работу и другие стационарные комплексы камер фиксации нарушений. Среди них — комплексы на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе, а также вблизи остановок общественного транспорта и ряда торговых центров.

Вместе с тем стимулировать водителей соблюдать правила стоянки и остановки призваны парконы «АвтоУраган-МС», которые курсируют в разных районах города.