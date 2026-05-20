Нижегородцы смогут посещать писательские мастер-классы по «Пушкинской карте»

«Пушкинская карта» — государственная программа, которая позволяет молодёжи от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия за счёт средств федерального бюджета. Номинал карты в 2026 году — 5 тысяч рублей (из них 20 тысячи рублей можно потратить на кино). Карта может быть виртуальной или пластиковой. Средства на карте нельзя обналичить, пополнить собственными деньгами или перевести на другой счёт. Неиспользованные средства сгорают в конце года, а с 1 января счёт обновляется.