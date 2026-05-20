Нижегородцы смогут посещать писательские мастер-классы по «Пушкинской карте»

Нижегородское отделение Союза писателей России (СПР) планирует первым в России присоединиться к федеральному проекту «Пушкинская карта». Об этом ИА «Время Н» сообщила директор регионального СПР Надежда Шевелилова.
«Долго анализировали, чем можем быть интересны и конкурентоспособны для молодежи наравне с театрами, музеями и так далее. Подготовили для школьников и студентов спецмастерские. Они будут доступны не для всех. Мы хотим реализовывать их по заявкам на платной основе, то есть через “Пушкинскую карту”, — рассказала она.
По словам Надежды Шевелиловой, работать в рамках данного проекта Нижегородское отделение СПР начнет с нового учебного года. Таким образом, у нижегородской молодежи появится больше вариантов использования «Пушкинской карты» для культурного обогащения.
Всего в Нижегородской области к федеральному проекту «Пушкинская карта» в течение последних нескольких лет присоединилось более 80 учреждений культуры. Среди них — государственные, муниципальные и частные организации: кинотеатры и театры, музеи, выставочные залы, общественные культурные пространства.
Использовать «Пушкинскую карту» как материальный взнос для издания книги на платной основе не получится.
«На счёт карты на год кладётся 5 тысяч рублей. Никакую книгу на эти деньги не издашь», — пояснила она.
В то же время, по словам Надежды Шевелиловой, члены регионального отделения СПР имеют шанс издать книгу на бесплатной основе по региональной квоте от СПР.
Напомним, в прошлом году произошла «перезагрузка» Союза писателей России. Председателем — первым секретарем был избран общественный деятель Владимир Мединский. 22 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде прошло собрание, где выбрали нового председателя регионального отделения СПР — Захара Прилепина, а также директора — Надежду Шевелилову, ранее работавшую на руководящих должностях в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени Ленина.
Один из приоритетов обновленного регионального отделения союза писателей называется работа с молодыми писателями.
Справка.
«Пушкинская карта» — государственная программа, которая позволяет молодёжи от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия за счёт средств федерального бюджета. Номинал карты в 2026 году — 5 тысяч рублей (из них 20 тысячи рублей можно потратить на кино). Карта может быть виртуальной или пластиковой. Средства на карте нельзя обналичить, пополнить собственными деньгами или перевести на другой счёт. Неиспользованные средства сгорают в конце года, а с 1 января счёт обновляется.