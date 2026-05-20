В Иране предупредили США о последствиях новых ударов: «Еще больше сюрпризов»

«Спустя месяцы после начала войны с Ираном конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды… С учетом усвоенных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов», — написал Аракчи в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что новая американская атака на Иран вполне возможна в предстоящую пятницу или в один из последующих дней.
По данным газеты The Wall Street Journal, США и Израиль в ближайшее время могут вновь ударить по Ирану. Как уточняется, атаки не исключены уже на будущей неделе.
Согласно заявлению заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва готова содействовать урегулированию конфликта Ирана и США.