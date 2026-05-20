В МЧС рассказали, как пережить аномальную жару

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спасатели для сохранения здоровья во время аномальной жары советуют не выходить на улицу с 11:00 до 17:00 и выпивать не менее 1,5 л жидкости. Это следует из материалов МЧС России, с которыми ознакомился ТАСС.
В них говорится, что следует ограничить пребывание на улице, особенно рекомендуется избегать длительного нахождения там в самые жаркие часы — с 11:00 до 17:00. Также в МЧС советуют «употреблять большое количество жидкости — выпивать минимум 1,5 литра в сутки». Это могут быть чай, минеральная вода, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов и витаминизированные напитки. При этом газированные напитки, жидкости с повышенным содержанием сахара, энергетические напитки и алкоголь лучше исключить. В частности, последний вызывает обезвоживание организма, что может привести к печальным последствиям, особенно в очень жаркую погоду, предупреждают в МЧС.
Что касается еды, то, согласно материалам МЧС, употреблять необходимо только свежеприготовленную пищу, поскольку в жару она быстро портится и едой очень легко отравиться. «В особо жаркую погоду отдавать предпочтение “легкой” пище, такой как овощи и фрукты, вместо тяжело усваиваемых продуктов», — отмечается в рекомендациях МЧС.
В жару также рекомендуется временно снизить физические нагрузки, их лучше перенести на раннее утро или поздний вечер. В МЧС советуют надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки с нетугим воротом. На улице нужно обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками. От купания в открытых водоемах до официального начала купального сезона лучше воздержаться, напоминают спасатели.