В МЧС рассказали, как пережить аномальную жару

В них говорится, что следует ограничить пребывание на улице, особенно рекомендуется избегать длительного нахождения там в самые жаркие часы — с 11:00 до 17:00. Также в МЧС советуют «употреблять большое количество жидкости — выпивать минимум 1,5 литра в сутки». Это могут быть чай, минеральная вода, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов и витаминизированные напитки. При этом газированные напитки, жидкости с повышенным содержанием сахара, энергетические напитки и алкоголь лучше исключить. В частности, последний вызывает обезвоживание организма, что может привести к печальным последствиям, особенно в очень жаркую погоду, предупреждают в МЧС.