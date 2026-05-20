Mediascope: семья оказалась самым популярным типажом в топовой ТВ-рекламе РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Образ семьи лидирует среди всех социальных ролей в рекламе на российском телевидении, занимая почти треть суммарного рейтинга роликов с участием людей. Такой вывод следует из данных компании Mediascope, которые изучил ТАСС.
«Образ семьи, наряду с образами друзей и коллег, — один из самых распространенных в рекламе. Вклад роликов с семьями в суммарный рейтинг роликов, где есть люди, — 27%», — говорится в презентации исследовательской компании.
В исследовании анализировались топ-1000 роликов в 2025 года по TVR (рейтингу) в аудитории Роcсия 0+, 4+ года.