Лошадь в Башкирии позвала людей на помощь, чтобы спасти жеребенка

Местный фермер Сагитзян Идиятуллин рассказал, что во время прогулки кобыла решила привлечь внимание людей и «призвала» их следовать за ней. Оказалось, что ее жеребенок угодил в западню — застрял между двумя стволами березы. Фермер освободил испуганное животное.