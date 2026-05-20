Лошадь в Башкирии позвала людей на помощь, чтобы спасти жеребенка

В башкирском селе Улу-Теляк Иглинского районе лошадь позвала людей на помощь, чтобы спасти жеребенка. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил телеканал UTV.
Местный фермер Сагитзян Идиятуллин рассказал, что во время прогулки кобыла решила привлечь внимание людей и «призвала» их следовать за ней. Оказалось, что ее жеребенок угодил в западню — застрял между двумя стволами березы. Фермер освободил испуганное животное.
— Пришла на встречу, просит о помощи. Думаю, что-то неладное. Видно, что родила давно, но жеребенка не видно, — рассказал он.
Мужчина изумился интеллекту лошади.
Ранее в карантинный центр помощи диким животным «Велес» в Ленинградской области поступил ежик после травмы от триммера. Постоянный волонтер организации Ирина Гордеева рассказала о состоянии животного. Ежик во время дачных работ случайно оказался под лезвиями садовой техники. По словам волонтера, летом из-за высокой травы вероятность травм для ежей, зайцев, птиц, гнездящихся на земле, достаточно высокая.