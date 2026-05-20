В Комсомольске-на-Амуре полиция прострелила колесо иномарке, уходившей от погони

В г. Комсомольске-на-Амуре Госавтоинспекции применили табельное оружие для остановки транспортного средства, которым управлял водитель, грубо нарушивший ПДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«В ходе несения службы в ночное время инспекторы дорожно-патрульной службы подали водителю иномарки сигнал об остановке. Однако тот проигнорировал требование правоохранителей, увеличил скорость и попытался скрыться», — говорится в сообщении.
Полицейские организовали преследование. Нарушитель, стремясь оторваться от стражей правопорядка, начал совершать опасные ситуации на дороге: выехал на встречную полосу, игнорировал дорожные знаки и разметку.
На неоднократные законные требования полицейских об остановке автомобиля водитель не реагировал. В соответствии с законом «О полиции» в целях остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие. Прицельным огнем была повреждена покрышка на колесе, после чего иномарка остановилась.
За рулем транспортного средства находился 18-летний местный житель. Он был трезв. В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек никогда не получал водительских прав. Также у него отсутствовали регистрационные документы на автомобиль. В отношении него составлены административные материалы за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.25, ч. 4 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Кроме того, в автомобиле, помимо водителя, находились две несовершеннолетние пассажирки — 14 и 16 лет.
В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и законные представители девочек. В отношении родителей составлены административные материалы по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Водитель доставлен в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре для дальнейших разбирательств. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.