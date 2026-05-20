Запрещенную символику нашли в машине во время рейда в Нижнеудинске

На одного из водителей составили административный протокол.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сотрудники центра по противодействию экстремизму вместе с коллегами из областного главка МВД провели рейды в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе. Главная цель — пресечь распространение деструктивных идеологий и выявить нарушения миграционного законодательства.

— Оперативники обнаружили запрещенную атрибутику, которую некоторые автомобилисты использовали как аксессуары. На одного из водителей составили административный протокол за публичную демонстрацию символики экстремистской организации, — рассказали в пресс-службе МВД.

Также полицейские проверили плодоовощную базу, торговые рынки и места скопления иностранцев. С ними провели профилактические беседы. В рейде задействовали подразделение беспилотных аппаратов для контроля с воздуха.