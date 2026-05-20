50-летнего жителя Приморья спасли после острой сосудистой катастрофы

Утром 1 апреля местный житель проснулся от резкой боли в груди. Тонометр показал высокое давление — 170 на 100. Прием лекарств не помог, поэтому мужчина вызвал медиков. Бригада подстанции «Центральная» приехала по адресу через 15 минут. Врачи сразу диагностировали инфаркт миокарда и отвезли больного в стационар. Там эндоваскулярный хирург Анна Никифорова экстренно прооперировала пациента и установила ему три стента.