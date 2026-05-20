50-летнего жителя Приморья спасли после острой сосудистой катастрофы

Во Владивостоке бригада скорой медицинской помощи и хирург клинической больницы № 1 спасли жизнь местному жителю. Мужчина перенес тяжелый крупноочаговый инфаркт. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Утром 1 апреля местный житель проснулся от резкой боли в груди. Тонометр показал высокое давление — 170 на 100. Прием лекарств не помог, поэтому мужчина вызвал медиков. Бригада подстанции «Центральная» приехала по адресу через 15 минут. Врачи сразу диагностировали инфаркт миокарда и отвезли больного в стационар. Там эндоваскулярный хирург Анна Никифорова экстренно прооперировала пациента и установила ему три стента.
«Благодаря грамотным командным действиям не потеряно ни минуты из “золотого часа”, а жизнь пациента спасена», — рассказали в Станции скорой медицинской помощи Владивостока.
В первые же сутки после хирургического вмешательства самочувствие мужчины заметно улучшилось. На четвертый день пациента в хорошем состоянии выписали домой, а его родственники поблагодарили медицинских специалистов за труд.