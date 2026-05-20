Врач Мясников заявил, что йодная сетка не помогает восполнить дефицит йода

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников высказался о распространённом убеждении, что нанесение йодной сетки на кожу помогает восполнить дефицит йода в организме. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он разобрал этот вопрос и опроверг подобное представление.
В ходе обсуждения специалист обратился к участнице передачи с вопросом о том, может ли такой способ компенсировать нехватку микроэлемента. Она ответила отрицательно, и врач поддержал её позицию, отметив, что подобная практика не влияет на уровень йода в организме.
Мясников подчеркнул, что основным источником йода является питание. По его словам, микроэлемент поступает в организм с продуктами, такими как йодированная соль, морепродукты, овощи и фрукты, а также с водой, обогащённой йодом.
Ранее нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина рассказала, что злоупотребление морской капустой может негативно сказаться на здоровье из-за риска избытка йода в организме.