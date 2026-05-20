Отработают сценарии: эксперт о целях учений по применению ядерного оружия

Более 64 тысяч человек участвуют в учениях по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, которые проходят в РФ с 19 по 21 мая. В беседе с корреспондентом aif.ru военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, что в ходе мероприятий отработают алгоритм применения ядерного оружия по тем или иным сценариям.
"Нам не нужны какие‑то внешние эффекты, не нужно сигналы кому‑то передавать. Для нас важно отработать практический механизм применения ядерного оружия по тем или иным сценариям в условиях, когда существует угроза внешней агрессии либо иные обстоятельства требуют ядерного реагирования на неблагоприятное развитие военно‑политической ситуации вокруг России.
Нам нужна практическая отработка готовности, когда поступит сигнал о пусках, чтобы эти пуски были выполнены мгновенно, точно, быстро, эффективно — по тем целям, которые будут определены в качестве объектов ядерного поражения. Вот что означает данное мероприятие", — объяснил он.
В Минобороны сообщили, что к учениям привлечены свыше 7,8 тыс. единиц техники, в том числе 200 пусковых установок, около 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок, в том числе восемь — стратегического назначения. В ходе мероприятий планируется провести пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории РФ.