Эксперт Санатовская дала рекомендации по выбору летнего лагеря для ребенка

Эксперт рекомендует: определить приоритеты (спорт, творчество, языки или отдых на природе); составить список лагерей из официального реестра; изучить сайты, запросить программы смен и документы (санитарные заключения, лицензии); позвонить в лагерь и задать вопросы о персонале, условиях проживания, питании и мерах безопасности; сравнить варианты по стоимости, программе, отзывам и расположению; перед покупкой путевки убедиться в наличии необходимых документов (медицинская справка 079/у и др.); при возникновении вопросов звонить на федеральную (8 800 250−28−90) и региональные горячие линии по вопросам детского отдыха.