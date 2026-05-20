Эксперт Санатовская дала рекомендации по выбору летнего лагеря для ребенка

Важно определить приоритетное направление, составить список возможных мест отдыха из официального реестра, а также запросить программы смен, лицензии и санитарные заключения, сообщила эксперт Минпросвещения.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Перед выбором детского лагеря важно определить приоритетное направление, составить список возможных мест отдыха из официального реестра, а также запросить программы смен, лицензии и санитарные заключения. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, исполнительный директор общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» почетный работник сферы образования РФ Лариса Санатовская.

Ранее в связи с появившимися в СМИ сообщениями о случаях мошенничества на рынке путевок в лагеря отдыха для детей Минпросвещения России призывало родителей внимательно подходить к выбору мест детского отдыха, способу приобретения путевок и не доверять сомнительным предложениям.

«Выбор детского лагеря — это инвестиция в здоровье и эмоциональное благополучие наших детей. Уделяя время изучению информации, проверке документов и общению с организаторами, мы снижаем риски и повышаем шансы на то, что смена подарит много радости и станет для ребенка незабываемым приключением», — сказала Санатовская.

Эксперт рекомендует: определить приоритеты (спорт, творчество, языки или отдых на природе); составить список лагерей из официального реестра; изучить сайты, запросить программы смен и документы (санитарные заключения, лицензии); позвонить в лагерь и задать вопросы о персонале, условиях проживания, питании и мерах безопасности; сравнить варианты по стоимости, программе, отзывам и расположению; перед покупкой путевки убедиться в наличии необходимых документов (медицинская справка 079/у и др.); при возникновении вопросов звонить на федеральную (8 800 250−28−90) и региональные горячие линии по вопросам детского отдыха.