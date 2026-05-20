Новосибирский певец Шура мог получить 1,5 млн за концерт в свой день рождения

Новосибирский певец Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, мог заработать более 1,5 миллиона рублей на сольном концерте в Москве. Подсчёты приводит РИА Новости, изучив стоимость билетов на выступление.
Концерт прошёл в ночь с 19 на 20 мая в московском баре Petter и был приурочен ко дню рождения артиста. В этом году Шуре исполнился 51 год.
Площадка, по данным РИА Новости, рассчитана на 91 место. При этом стоимость билетов оказалась довольно высокой: самые доступные места продавались по 12,5 тысячи рублей. Билеты за столиками ближе к сцене стоили 15,5 тысячи рублей, а самые дорогие — 18,5 тысячи. Они находились за баром и у столиков прямо возле сцены.
Если бы зал был полностью заполнен, общая выручка от продажи билетов могла бы превысить 1,5 миллиона рублей. При этом эта сумма указана без учёта расходов на организацию концерта.
Накануне выступления, как отмечает агентство, было продано около 56% всех билетов.