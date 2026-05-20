Эксперт Вильчинская развеяла миф о необходимости ждать, чтобы заявить о пропавшем

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Правило «заявлять о пропаже человека через трое суток», которое многократно упоминалось в кино, в реальной жизни может привести к трагическим последствиям, сказала ТАСС поисковик-спасатель Яна Вильчинская.
В фильмах часто упоминают, что заявление о пропавшем человеке можно подать только спустя трое суток. На самом деле это распространенный кинематографический прием, используемый для создания драматического напряжения, считает она. «Это самый больной для нас миф. Он точно пришел к нам из кинематографа. Сразу же, как только вы поняли, что ребенок, например, или близкий не на связи — тут же нужно идти в полицию. Это не воспримут как ложный вызов — даже если ребенок у кого-то из друзей сидит и просто не выходит на связь», — сказала Вильчинская.
Она объяснила, что, когда человек пропадает, счет начинает идти на минуты. Так, с каждым днем после пропажи шансы найти человека живым уменьшаются. Первые часы и дни после исчезновения — критически важные для сбора улик и следов.
С течением времени область поиска расширяется, что требует больше ресурсов. Если заявление подано поздно, может не хватить средств для полноценного поиска, и тогда привлечение добровольцев становится необходимостью.