Хабаровчанка с онкологией отсудила деньги за отсутствовавший препарат

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска вмешалась в ситуацию, которая для 28-летней жительницы города могла закончиться трагически. Девушка страдает тяжёлым онкологическим заболеванием и по жизненным показаниям нуждается в постоянном приёме дорогостоящего препарата. Проблема оказалась не в диагнозе, а в том, что лекарство просто отсутствовало в аптеках для льготников.
Женщина не стала ждать, пока препарат появится по разнарядке, и купила его за собственные деньги в коммерческой аптеке. Цена вопроса для онкобольного, которому препарат нужен здесь и сейчас, не оставляла выбора. После этого она обратилась в прокуратуру, и надзорное ведомство оперативно провело проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.
Прокурор района направил в суд иск к краевому министерству здравоохранения с требованием компенсировать женщине расходы на самостоятельную покупку лекарства. Суд встал на сторону прокуратуры и полностью удовлетворил исковые требования. Теперь Минздрав обязан вернуть потраченные средства.