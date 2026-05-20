Депутат Ларионова: в РФ готовят большой пакет дополнительных мер поддержки семей

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти РФ разрабатывают большой пакет дополнительных мер поддержки семей, речь идет в том числе о развитии программы материнского капитала. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова («Единая Россия») в интервью на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Министерство [труда и социальной защиты РФ] сегодня разрабатывает огромнейший пакет дополнительных мер для семьи. И в числе тех мер, которые сегодня рассматриваются, есть и вопросы материнского капитала», — сказала депутат, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии этой программы.
Она отметила, что в целом в последние годы государством уже были сделаны колоссальные изменения в сфере поддержки семей. «Даже если взять единое пособие на ребенка, ведь сегодня это уже стало нормой, и никто сегодня не задумывается [об этом], а какие-то три-четыре года назад в отдельных регионах при рождении ребенка выплачивались какие-то гроши, просто гроши. Сегодня все соизмеряется с прожиточным минимумом, и это колоссальные выплаты. Детский бюджет, социальный бюджет сегодня настолько вырос, это самые, пожалуй, большие затраты в бюджете Российской Федерации, и все это идет на поддержку семьи», — сказала Ларионова.
Парламентарий при этом подчеркнула, что, хотя сегодня уже делается многое, «но на месте стоять никто не намерен».