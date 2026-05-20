20 мая: какой сегодня церковный праздник

Сегодня православные совершают отдание праздника Пасхи. Отдание Пасхи празднуется за день до Вознесения Господня, в 2026 году это 20 мая. Что такое отдание праздника Пасхи В православной традиции главные церковные праздники сопровождаются особыми периодами, которые называются предпразднством и попразднством. Эти периоды позволяют верующим подготовиться к празднику и продлить радость его празднования. Предпразднство — это время подготовки, когда церковные богослужения приобретают особый настрой, связанный с ожиданием праздника. Попразднство — это время, когда продолжается духовное переживание торжества, а богослужения постепенно возвращаются к обычному порядку. Продолжительность попразднства варьируется в зависимости от важности праздника. После Пасхи попразднство длится 40 дней. Отдание праздника — это последний день попразднства, своеобразная «точка» окончания празднования. Что такое предпразднство Вознесения Господня Сегодня в церкви совершают предпразднство Вознесения Господня. Праздник Вознесения Господня отмечается на 40-й день после Пасхи, в 2026 году это 21 мая. Вознесение имеет восемь дней попразднства и в текущем году отмечается по 29 мая. Вознесение Иисуса Христа на небеса — одно из ключевых событий в Священной истории. После Вознесения пребывание Христа на земле сменяется Его духовным присутствием в жизни Церкви. Какие еще праздники отмечают в церкви 20 мая Значимым событием сегодняшнего дня для православных верующих является Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351). По православным преданиям, в этот день в Иерусалиме на небе явилось чудесное видение Креста Господня, поразив всех очевидцев. Это знамение послужило призывом для императора Констанция отказаться от ереси, а многие язычники и иудеи, увидев это чудо, приняли крещение. Кроме того, в этот день в православной церкви чтут мученика Акакия сотника (303), преподобного Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, еп. Некресского, Антония Марткопского, Давида Гареджийского, Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе, еп. Цилканского, Иосифа, еп. Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского, Шио Мгвимского (VI) (Груз.), преподобного Нила Сорского (1508), Священномученика Михаила пресвитера (1938). Празднуется в этот день обретение мощей Нила Мироточивого, Афонского (1815). Собор преподобных отец Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Кроме того, в этот день совершается почитание Любечской (XI) и Жировицкой (1470) икон Божией Матери. 20 мая 2026 года — среда, день постный.