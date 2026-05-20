За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 17 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске огонь повредил хозяйственные постройки, гараж и жилой дом.
Общая площадь пожара составила около 336 квадратных метров. В тушении участвовали 20 человек и семь единиц техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В садовом товариществе «Геолог» Канского округа сгорел садовый дом, также пострадала хозпостройка. Площадь пожара составила около 88 квадратных метров. С огнем боролись 10 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Пожарно-спасательные подразделения также трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
Отдельно сообщается о происшествии на воде. В Лесосибирске утонул мужчина, сейчас ведутся поиски его тела, сообщили в краевом МЧС.