Британия частично запретила импорт урана из РФ с 20 мая

Британия запретила ввоз урана из России. Мера содержится в расширенном списке экспортных ограничений. Об этом сообщает министерство бизнеса и торговли страны.
«Поправки [к регламенту о санкциях] запретили импорт урана, а также его приобретение, поставку и доставку — прямо или косвенно», — следует текст ограничений.
Новые меры начнут действовать 20 мая. Они подразумевают запрет на брокерские, финансовые и технические услуги, а также на предоставление средств в связи с этими товарами.
При этом для российского урана установлен ряд исключений. Например, допускается его приобретение, перевозка, техническое сопровождение, финансовые операции и брокерские услуги, но только в случае, когда уран необходим для поддержания работы ядерного реактора в третьем государстве, и только если этот реактор уже работал до 20 мая 2026 года.
Исключения также применимы к урану из России, который был вывезен до 20 мая 2026 года и сейчас хранится в другой стране.
Ранее Лондон расширил антироссийский санкционный список на 85 пунктов.