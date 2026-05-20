Ветераны спецоперации получают психологическую помощь в Хабаровском крае

В Хабаровском крае совершенствуют работу по оказанию психолого-психотерапевтической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Государственный фонд «Защитники Отечества» разработал пилотный проект совместно с Центром экстренной психологической помощи МЧС России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ветераны СВО и их родные могут получить психологическую поддержку непосредственно в филиалах фонда «Защитники Отечества». Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращается в фонд за поддержкой. Социальные координаторы фонда имеют базовые знания в области психологии, способны распознать проблему на ранней стадии и в случае необходимости предлагают обратиться к специалисту. Психологическую помощь ветераны получают также при прохождении медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, при лечении в медцентрах регионального и федерального уровней, в кабинетах медико-психологического консультирования больниц.
— В хабаровском филиале фонда «Защитники Отечества» работают клинический и педагогический психологи. На постоянной основе реализуется проект «Женский клуб», который объединяет жён и матерей погибших и пропавших без вести бойцов. В рамках этого проекта ведёт работу опытный психолог, который, используя различные методики, помогает женщинам проживать период горевания и находить в себе силы жить дальше, — пояснили в хабаровском филиале фонда «Защитники Отечества».
Совестно с МЧС России фонд создаёт единую систему экстренной помощи людям, которые пережили боевые действия, столкнулись с тяжелыми жизненными обстоятельствами и нередко находятся в состоянии острого эмоционального кризиса.
В рамках реализации пилотного проекта фонда «Защитники Отечества» и Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Хабаровском крае реализовали две программы поддержки: комплексное медико-психологическое сопровождение и комплексное психологическое сопровождение. Обе программы включали первичную диагностику, психокоррекцию, завершение терапии. В первую входили и медицинские мероприятия. С декабря 2025 года помощь по программам получили более 30 ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий, а также более 180 членов семей погибших и пропавших без вести воинов.