Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветераны спецоперации получают психологическую помощь в Хабаровском крае

Госфонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь воинам и их семьям.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае совершенствуют работу по оказанию психолого-психотерапевтической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Государственный фонд «Защитники Отечества» разработал пилотный проект совместно с Центром экстренной психологической помощи МЧС России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ветераны СВО и их родные могут получить психологическую поддержку непосредственно в филиалах фонда «Защитники Отечества». Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращается в фонд за поддержкой. Социальные координаторы фонда имеют базовые знания в области психологии, способны распознать проблему на ранней стадии и в случае необходимости предлагают обратиться к специалисту. Психологическую помощь ветераны получают также при прохождении медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, при лечении в медцентрах регионального и федерального уровней, в кабинетах медико-психологического консультирования больниц.

— В хабаровском филиале фонда «Защитники Отечества» работают клинический и педагогический психологи. На постоянной основе реализуется проект «Женский клуб», который объединяет жён и матерей погибших и пропавших без вести бойцов. В рамках этого проекта ведёт работу опытный психолог, который, используя различные методики, помогает женщинам проживать период горевания и находить в себе силы жить дальше, — пояснили в хабаровском филиале фонда «Защитники Отечества».

Совестно с МЧС России фонд создаёт единую систему экстренной помощи людям, которые пережили боевые действия, столкнулись с тяжелыми жизненными обстоятельствами и нередко находятся в состоянии острого эмоционального кризиса.

В рамках реализации пилотного проекта фонда «Защитники Отечества» и Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Хабаровском крае реализовали две программы поддержки: комплексное медико-психологическое сопровождение и комплексное психологическое сопровождение. Обе программы включали первичную диагностику, психокоррекцию, завершение терапии. В первую входили и медицинские мероприятия. С декабря 2025 года помощь по программам получили более 30 ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий, а также более 180 членов семей погибших и пропавших без вести воинов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше