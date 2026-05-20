Ветераны спецоперации получают психологическую помощь в Хабаровском крае

Ветераны СВО и их родные могут получить психологическую поддержку непосредственно в филиалах фонда «Защитники Отечества». Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращается в фонд за поддержкой. Социальные координаторы фонда имеют базовые знания в области психологии, способны распознать проблему на ранней стадии и в случае необходимости предлагают обратиться к специалисту. Психологическую помощь ветераны получают также при прохождении медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, при лечении в медцентрах регионального и федерального уровней, в кабинетах медико-психологического консультирования больниц.