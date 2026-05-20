Алексей Учитель высказался о решении дочери Анны окончить школу экстерном

Режиссер Алексей Учитель высказался о решении дочери Анны Пересильд окончить школу экстерном. Он поддержал ее в этом и сказал, что желает наследнице поступить в ГИТИС.
— Поступит, я надеюсь. Буду ли протежировать? Она нас с мамой уже протежирует, у нее уже есть собственная биография, — заявил режиссер на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения изданию Super.ru.
Ранее актриса Юлия Пересильд объявила бойкот журналистам из-за цитаты о 16-летней дочери. Она пообещала, что больше не будет комментировать личную жизнь и семейные вопросы, потому что из любого ответа пытаются сделать «желтуху» и «перчик».
Ранее Анна Пересильд откровенно поделилась своими мыслями о давлении и агрессии, с которыми она сталкивается в соцсетях. В своем блоге она рассказала о личных переживаниях и призвала подписчиков быть более внимательными и добрыми друг к другу.
В июле прошлого года певец Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд перестали скрывать свой роман. Позже артист рассказал, как долго добивался доверия от семьи возлюбленной. Он уже давно знаком с ее родителями, которые одобрили их отношения.