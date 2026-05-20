Красноярских четвероклассников торжественно приняли в пионеры

Лицей № 12 остается единственной школой Красноярска, где пионерское движение продолжает активно существовать. Здесь сохраняют традиции с момента открытия учебного заведения в 1973 году: у дружины есть собственные законы, девиз и форма, а сама организация носит имя маршала Георгия Жукова.