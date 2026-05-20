Красноярских четвероклассников торжественно приняли в пионеры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День пионерии 38 учеников четвертых классов лицея № 12 вступили в ряды пионерской дружины имени Героя Советского Союза, маршала Георгия Жукова. Торжественная церемония прошла в молодежном творческом бизнес-центре «Пилот».
Церемония началась с выноса знамени и рапортов командиров отрядов. После произнесения клятвы ребятам повязали алые галстуки — главный символ пионерского движения.
После официальной части для школьников подготовили развлекательную программу: танцевальный флешмоб, настольные игры и творческие мастер-классы.
Лицей № 12 остается единственной школой Красноярска, где пионерское движение продолжает активно существовать. Здесь сохраняют традиции с момента открытия учебного заведения в 1973 году: у дружины есть собственные законы, девиз и форма, а сама организация носит имя маршала Георгия Жукова.
Вступить в пионеры могут только те ученики, которые сами этого захотели и получили согласие родителей, добавили в мэрии.