Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярских четвероклассников торжественно приняли в пионеры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День пионерии 38 учеников четвертых классов лицея № 12 вступили в ряды пионерской дружины имени Героя Советского Союза, маршала Георгия Жукова. Торжественная церемония прошла в молодежном творческом бизнес-центре «Пилот».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День пионерии 38 учеников четвертых классов лицея № 12 вступили в ряды пионерской дружины имени Героя Советского Союза, маршала Георгия Жукова. Торжественная церемония прошла в молодежном творческом бизнес-центре «Пилот».

Церемония началась с выноса знамени и рапортов командиров отрядов. После произнесения клятвы ребятам повязали алые галстуки — главный символ пионерского движения.

После официальной части для школьников подготовили развлекательную программу: танцевальный флешмоб, настольные игры и творческие мастер-классы.

Лицей № 12 остается единственной школой Красноярска, где пионерское движение продолжает активно существовать. Здесь сохраняют традиции с момента открытия учебного заведения в 1973 году: у дружины есть собственные законы, девиз и форма, а сама организация носит имя маршала Георгия Жукова.

Вступить в пионеры могут только те ученики, которые сами этого захотели и получили согласие родителей, добавили в мэрии.