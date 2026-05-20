Отваливаются части тел: жители Кокшетау возмущены состоянием скульптур в центре города

Архитектурный комплекс в центре города разрушается. Скульптуры лошадей покрылись трещинами, краска облупилась, а у джигита, укрощающего скакуна, обломалась рука до железного каркаса.
Местные власти обещают навести порядок и с этой композицией, и со всеми памятниками культуры, и с девятью парковыми зонами. На это выделили 16 млн тенге.
Замруководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Кокшетау Мурат Габдуллин заявил, что на сегодняшний день ведется разработка сметной документации для ремонта парковой культуры.