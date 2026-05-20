У жителей края осталось две недели для подачи заявок на бесплатные занятия спортом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 5 июня женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут подать заявку на социальный сертификат, позволяющий бесплатно заниматься спортом в бассейнах, фитнес-центрах и спорткомплексах края.

Источник: НИА Красноярск

Программа социальных спортивных сертификатов — часть движения «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, и реализуется для достижения целей нацпроекта «Семья» и федеральной госпрограммы «Спорт России».

Сертификаты на спорт в настоящее время остались в городах: Ачинск (бассейн спорткомплекса «Олимп»); Боготол (ФОЦ «Здрава»); Красноярск (СОК «Сокол»; бассейны «Спартак» и «Локомотив»; фитнес центр «Гараж»; ИП Долбикова — ОФП); Лесосибирск (стадион «Труд»), Назарово (ИП Курова Н. П. — ОФП); Норильск (бассейны спорткомплексов «Талнах» и «Арктика»). Общее количество посещений определяется условиями договора, отмечает пресс-служба крайспорта. Срок действия сертификатов — до 30 июня 2026 года.

Желающим бесплатно заниматься спортом необходимо:

— иметь прописку в Красноярском крае;

— подать электронное заявление через Яндекс-браузер на региональный портал Госуслуг по ссылке: gosuslugi.krskstate.ru/#/createorderform/7000;

— после одобрения выбрать из реестра один спортивный объект для тренировок;

— заключить с объектом договор на бесплатные услуги.

Консультацию по сертификатам можно получить по телефонам и адресам:

— МСК «Арена. Север»: ул. 9 Мая, 74, тел. 8 (391) 223−51−50;

— Ледовый дворец «Кристалл арена»: ул. Партизана Железняка, 42, тел. 8 (391) 222−19−87;

— Стадион «Локомотив»: ул. Ленина, 90, тел. 8 (391) 205−06−28;

— На спортивных объектах, где действуют сертификаты.

— В МФЦ «Мои документы» на всей территории края.

