У жителей края осталось две недели для подачи заявок на бесплатные занятия спортом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 5 июня женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут подать заявку на социальный сертификат, позволяющий бесплатно заниматься спортом в бассейнах, фитнес-центрах и спорткомплексах края.