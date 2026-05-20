Луна, Юпитер и Венера встретились в небе над Россией

В небе над Россией наблюдали редкое астрономическое явление — Луна, Юпитер и Венера оказались рядом друг с другом, образовав заметную композицию.
Очевидцы активно делились фотографиями и видеозаписями в социальных сетях, запечатлевая необычное расположение небесных тел.
Специалисты отметили, что подобные явления выглядят впечатляюще, но являются естественными и не несут никакой угрозы. Они призвали воспринимать происходящее как красивое, но вполне объяснимое с научной точки зрения событие.
«Не теряйте сознание от красоты. Это просто Луна, Юпитер и Венера собрались вместе на небе», — пояснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ранее сообщалось, что два астероида, каждый из которых размером примерно с челябинский метеорит, пролетят в окрестностях Земли в течение суток.