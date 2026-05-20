Генерал Попов сказал, как дроны ВСУ могут лететь в РФ через Прибалтику

Украина готовится нанести удары беспилотниками с территории Латвии по тыловым регионам России, заявили в Службе внешней разведки (СВР). К чему может привести атака ВСУ с прибалтийских площадок, aif.ru объяснил заслуженный военный лётчик РФ, генерал‑майор Владимир Попов.
"Аэродромная сеть в прибалтийских государствах развита хорошо, но после того, как мы оттуда ушли, часть продолжила функционировать, но многие аэродромы оказались заброшены. Их сейчас восстанавливают за счёт натовских денег для освоения воздушного пространства. Туда прилетают подежурить натовские самолёты. Авиабазы в Прибалтике натовские самолёты из Германии и Финляндии используют как аэродромы подскока для оперативных задач, проведения учений. Эти авиабазы могут использовать для беспилотников большого класса дальнего полёта или среднего класса оперативно‑тактического назначения для ударов по российским территориям.
Это значит, что Ленинградская, Псковская, Тверская, не исключено, что Смоленская области будут находиться под ударом. Из Эстонии могут и до Архангельска достать. Если Латвия пойдёт на предоставление площадок для атаки Украине, мы получим очень большую головную боль. Вызов будет очень опасный. Думаю, это может стать прелюдией к Третьей мировой войне, поскольку территорию предоставляют государства, которые не являются участниками боевых действий. Мы не находимся в военном конфликте, в непосредственном столкновении с этими государствами — Латвией, Эстонией, Литвой или Финляндией, — но если с их территории по нам будут налёты осуществляться, то военные объекты на этих территориях опосредованно станут для нас целью", — сказал он.
Согласно поступающим в СВР данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли Украине страны Балтии, и убедил Ригу предоставить площадки для запуска беспилотников. Военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ уже прибыли на латвийские военные базы «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».